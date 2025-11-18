Lascars – Festival ExtrAnimation Cinéma Pathé Nantes (ex-Gaumont) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 20:30 – 22:00

Gratuit : non Tarif unique à 8 €. Réservation auprès du cinéma, en ligne : https://www.pathe.fr/cinemas/cinema-pathe-nantesou au guichet.

Cette année, ExtrAnimation met la comédie à l’honneur ! Aventures truculentes, comédies tendres, burlesques, absurdes ou déjantées : faites le plein de bonne humeur avant Noël… Plongez dans les univers de l’animation, de la bande dessinée et du jeu vidéo qui nous rappellent que « rire est un art de vivre » ! LA COMÉDIE EN 8 SÉANCES ! « Lascars » d’Albert Pereira Lazaro, Emmanuel Klotz France – 2009 – 1h36 – VOF – À partir de 14 ans Tony et José, deux potes de banlieue, rêvent de vacances au soleil. Arnaqués, ils se retrouvent embarqués dans des combines foireuses entre trafics, galères et amours compliqués. Le long métrage dérivé de la série culte. Dans le cadre du Festival ExtrAnimation du 10 au 14 décembre 2025 : des films en avant-premières, une rétrospective « Comédie! », des rencontres, des ateliers et des expositions au Lieu Unique et dans plusieurs cinémas nantais…

Cinéma Pathé Nantes (ex-Gaumont) Centre-ville Nantes 44000

08 92 69 66 96 https://www.pathe.fr/ https://www.pathe.fr/cinemas/cinema-pathe-nantes