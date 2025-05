LASCAUX, l’Exposition Internationale – Cap Sciences Bordeaux, 14 juin 2025 08:00, Bordeaux.

Une avant-première mondiale !

Cap Sciences accueillera du 14 juin au 31 août 2025, la nouvelle exposition internationale Lascaux 3. Une opportunité unique de découvrir les merveilles de la grotte de Lascaux et de voyager dans la Préhistoire à travers la toute nouvelle version de l’exposition.

Pour la première fois, plongez au cœur de la légendaire Salle des Taureaux grâce à une expérience de visite immersive entièrement repensée, centrée sur un nouveau fac-similé monumental d’une salle entière de Lascaux (25m de développé de parois, une installation de près de 4 tonnes).

L’exposition propose également 8 modules interactifs, allant de la découverte de la grotte à sa protection, des films, une maquette, des reproductions et des objets.

Enfin, les plus audacieux, pourrons profiter d’une expérience en réalité virtuelle unique. La seule expérience VR qui vous propose d’explorer seul, toutes les salles et galeries de la grotte de Lascaux ! Un moment figé dans le temps, qui vous plongera instantanément sur les traces des hommes et des femmes du paléolithique.

Cette exposition tout public est à découvrir en famille dès le 14 juin 2025

Ouverture de la billetterie le 2 avril à 10h

ℹ L’exposition sera ouverte tous les jours à Cap Sciences, de 10h à 19h // Réservation fortement conseillée

Cap Sciences Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Après plus de 10 ans de tournée mondiale, l’exposition Lascaux 3 ouvrira ses portes à Cap Sciences durant l’été 2025, marquant ainsi sa seule et unique étape en France avant sa tournée internationale. exposition lascaux