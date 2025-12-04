L’ASCENSEUR THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse

L’ASCENSEUR

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 14 EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 20:00:00

fin : 2025-12-06 21:05:00

Date(s) :

2025-12-04

Une jeune femme et un homme se retrouvent coincés dans un ascenseur. Une rencontre de hasard entre deux âges et deux étages. Un conflit de générations entre deux êtres fragiles et désabusés.

Nous assistons à un huis clos entre un déprimé cynique et une écorchée vive amère.

Ils vont se rencontrer, se confier, se découvrir, se mettre à nu. Tout semble les opposer, et pourtant…

Une comédie aux multiples registres d'humour où l'émotion n'est jamais loin.

contact@theatredelaviolette.com

English :

A young woman and a man find themselves trapped in an elevator: a chance encounter between two ages and two floors. A generational conflict between two fragile, disillusioned people.

German :

Eine junge Frau und ein Mann bleiben in einem Fahrstuhl stecken… Eine zufällige Begegnung zwischen zwei Altersgruppen und zwei Stockwerken. Ein Generationenkonflikt zwischen zwei zerbrechlichen und desillusionierten Wesen.

Italiano :

Una giovane donna e un uomo si ritrovano intrappolati in un ascensore: un incontro casuale tra due età e due piani. Uno scontro generazionale tra due persone fragili e disilluse.

Espanol :

Una joven y un hombre se encuentran atrapados en un ascensor: un encuentro fortuito entre dos edades y dos pisos. Un choque de generaciones entre dos personas frágiles y desilusionadas.

