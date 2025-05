L’Ascension du Château de Hérisson – Rue de Cacheloup Hérisson, 30 mai 2025 07:00, Hérisson.

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Visite théâtralisée= 10€

Soirée conte= 5€

Début : 2025-05-30

fin : 2025-06-01

2025-05-30

La compagnie théâtrale Les Rétamés vous présentent l’Ascension du Château de Hérisson du 30 Mai au 1er Juin 2025 avec un village médiéval, des visites théâtralisées du château et une soirée conte. Buvette et petite restauration sur place.

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 26 95 56 lesretames@ecomail.co

English :

The theatrical company Les Rétamés presents the Ascension of the Château de Hérisson from May 30 to June 1, 2025, with a medieval village, theatrical tours of the castle and a storytelling evening. Refreshments and snacks on site.

German :

Die Theatergruppe Les Rétamés präsentiert Ihnen den Aufstieg des Schlosses Hérisson vom 30. Mai bis 1. Juni 2025 mit einem mittelalterlichen Dorf, theatralischen Besichtigungen des Schlosses und einem Märchenabend. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

La compagnia teatrale Les Rétamés presenta l’Ascensione del Castello di Hérisson dal 30 maggio al 1° giugno 2025, con un villaggio medievale, visite drammatizzate del castello e una serata di narrazione. Rinfreschi e spuntini in loco.

Espanol :

La compañía de teatro Les Rétamés presenta la Ascensión del castillo de Hérisson del 30 de mayo al 1 de junio de 2025, con una aldea medieval, visitas teatralizadas al castillo y una velada de cuentacuentos. Refrescos y tentempiés in situ.

