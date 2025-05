LASCIATEMI CANTARE VOYAGE AU COEUR DE LA CHANSON ITALIENNE (1951-2025) – Montpellier, 23 mai 2025 07:00, Montpellier.

Hérault

LASCIATEMI CANTARE VOYAGE AU COEUR DE LA CHANSON ITALIENNE (1951-2025) 25 Rue Sainte-Ursule Montpellier Hérault

Début : 2025-05-23

fin : 2025-05-27

2025-05-23

2025-05-26

2025-05-27

2025-05-28

2025-05-29

2025-05-30

2025-06-02

2025-06-03

2025-06-04

2025-06-05

2025-06-06

2025-06-09

2025-06-10

2025-06-11

2025-06-12

2025-06-13

2025-06-16

2025-06-17

2025-06-18

2025-06-19

Une exposition immersive sur la chanson italienne à travers les époques

Le Centre Culturel Italien Dante Alighieri vous invite à découvrir sa nouvelle exposition Lasciatemi cantare voyage au cœur de la chanson italienne (1951-2025) , une expérience sonore et visuelle à travers les grands courants du patrimoine musical italien du XXe et du XXIe siècle.

Du Festival de Sanremo au rap contemporain, en passant par les cantautori, le rock ou l’Italodisco… venez explorer 70 ans de patrimoine musical italien à travers sons, images et objets.

Au Centre Culturel Italien 25 rue Sainte Ursule , Tram. L1/4 Louis Blanc

Du 23 mai au 11 juillet 2025

Entrée libre aux heures d’ouverture du Centre

Lund- jeu. 14h à 19h -Vendr: 14h à 18h .

25 Rue Sainte-Ursule

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 27 82 dante.montpellier@yahoo.fr

English :

An immersive exhibition on Italian song through the ages

The Centre Culturel Italien Dante Alighieri invites you to discover its new exhibition « Lasciatemi cantare: voyage au c?ur de la chanson italienne (1951-2025) », an audio and visual experience through the major trends in Italian musical heritage of the 20th and 21st centuries.

German :

Eine immersive Ausstellung über das italienische Lied im Wandel der Zeiten

Das Italienische Kulturzentrum Dante Alighieri lädt Sie ein, seine neue Ausstellung « Lasciatemi cantare: voyage au c?ur de la chanson italienne (1951-2025) » zu entdecken, eine akustische und visuelle Erfahrung durch die großen Strömungen des italienischen Musikerbes des 20. und 21. Jahrhunderts.

Italiano :

Una mostra immersiva sulla canzone italiana attraverso i secoli

Il Centre Culturel Italien Dante Alighieri vi invita a scoprire la sua nuova mostra « Lasciatemi cantare: un viaggio nel cuore della canzone italiana (1951-2025) », un’esperienza audio e visiva attraverso le principali tendenze del patrimonio musicale italiano del XX e XXI secolo.

Espanol :

Una exposición inmersiva sobre la canción italiana a través de los tiempos

El Centre Culturel Italien Dante Alighieri le invita a descubrir su nueva exposición « Lasciatemi cantare: un viaje al corazón de la canción italiana (1951-2025) », una experiencia sonora y visual a través de las grandes tendencias del patrimonio musical italiano de los siglos XX y XXI.

