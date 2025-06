Laser fun run Le Monastier-sur-Gazeille 6 juillet 2025 14:00

Haute-Loire

Laser fun run Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarifs :

15 €/personne

‍‍‍ Formule groupe :

➡️ 4 personnes = 50€

➡️ 5 personnes = 60€

➡️ 6 personnes = 70€, etc.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-06 14:00:00

fin : 2025-07-06 17:00:00

Date(s) :

2025-07-06

NOUVEAUTÉ DE L’ÉTÉ Le Laser Fun Run version loisir & rigolade !

Une après-midi sportive et fun à partager en équipe, en famille ou entre amis

.

Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 29 29 65

English :

NEW THIS SUMMER: Laser Fun Run? for fun and leisure!

A fun-filled afternoon of sport for teams, families and friends!

German :

SOMMERNEUHEIT: Der Laser Fun Run? in der Freizeit- und Spaßversion!

Ein sportlicher Nachmittag voller Spaß, den Sie mit Ihrem Team, Ihrer Familie oder Ihren Freunden teilen können

Italiano :

NOVITÀ DELL’ESTATE: la Laser Fun Run, la versione ludica e ricreativa!

Un pomeriggio di sport per squadre, famiglie e amici!

Espanol :

NUEVO ESTE VERANO: La Laser Fun Run… ¡la versión lúdica y de ocio!

¡Una tarde de deporte llena de diversión para equipos, familias y amigos!

L’événement Laser fun run Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal