Laser game aux fours à chaux Rue des fours à Chaux Dompcevrin

Dompcevrin

Laser game aux fours à chaux

Rue des fours à Chaux Fours à chaux Dompcevrin Meuse

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-17 20:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Un lieu brut, une ambiance unique… et des parties de laser game comme vous n’en avez jamais vécu !

Deux façons de jouer

– 5 vs 5 stratégie, esprit d’équipe, adrénaline

– chacun pour soi (jusqu’à 10 joueurs) fun total, tout le monde contre tout le monde

À vous de choisir votre style de jeu !

Places limitées sessions toutes les 15 minutes

Pensez à réserver votre créneau

Accessible à tous

– À partir de 8 ans

– Idéal en famille ou entre amis

– Pas d’esprit militaire juste du jeu, du rire et du partage

Sur place

Buvette & restauration pour profiter entre deux partiesTout public

6 .

Rue des fours à Chaux Fours à chaux Dompcevrin 55300 Meuse Grand Est brasserielamandale55@gmail.com

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English :

An unadulterated setting, a unique atmosphere? and laser games like you’ve never experienced before!

Two ways to play

– 5 vs 5: strategy, team spirit, adrenalin

– every man for himself (up to 10 players): total fun, everyone against everyone else

The choice is yours!

Places are limited ? sessions every 15 minutes

Remember to reserve your slot

Accessible to all

– Ages 8 and up

– Ideal for families and friends

– No military spirit: just fun, laughter and sharing

On site

Refreshment bar & restaurant to enjoy between games

L’événement Laser game aux fours à chaux Dompcevrin a été mis à jour le 2026-04-07 par OT COEUR DE LORRAINE