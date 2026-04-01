Laser game aux fours à chaux Rue des fours à Chaux Dompcevrin
Laser game aux fours à chaux Rue des fours à Chaux Dompcevrin vendredi 17 avril 2026.
Dompcevrin
Laser game aux fours à chaux
Rue des fours à Chaux Fours à chaux Dompcevrin Meuse
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 14:00:00
fin : 2026-04-17 20:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Un lieu brut, une ambiance unique… et des parties de laser game comme vous n’en avez jamais vécu !
Deux façons de jouer
– 5 vs 5 stratégie, esprit d’équipe, adrénaline
– chacun pour soi (jusqu’à 10 joueurs) fun total, tout le monde contre tout le monde
À vous de choisir votre style de jeu !
Places limitées sessions toutes les 15 minutes
Pensez à réserver votre créneau
Accessible à tous
– À partir de 8 ans
– Idéal en famille ou entre amis
– Pas d’esprit militaire juste du jeu, du rire et du partage
Sur place
Buvette & restauration pour profiter entre deux partiesTout public
6 .
Rue des fours à Chaux Fours à chaux Dompcevrin 55300 Meuse Grand Est brasserielamandale55@gmail.com
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English :
An unadulterated setting, a unique atmosphere? and laser games like you’ve never experienced before!
Two ways to play
– 5 vs 5: strategy, team spirit, adrenalin
– every man for himself (up to 10 players): total fun, everyone against everyone else
The choice is yours!
Places are limited ? sessions every 15 minutes
Remember to reserve your slot
Accessible to all
– Ages 8 and up
– Ideal for families and friends
– No military spirit: just fun, laughter and sharing
On site
Refreshment bar & restaurant to enjoy between games
L’événement Laser game aux fours à chaux Dompcevrin a été mis à jour le 2026-04-07 par OT COEUR DE LORRAINE