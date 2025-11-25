Laser game en plein air Place St Pierre Orthez
Laser game en plein air Place St Pierre Orthez lundi 22 décembre 2025.
Laser game en plein air
Place St Pierre Parvis de l’Eglise Saint-Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-22
Date(s) :
2025-12-22
Venez nombreux essayer ce jeu interactif où vous serez équipés de pistolets laser et de casques avec capteurs et marquer des points en touchants les joueurs adverses. .
Place St Pierre Parvis de l’Eglise Saint-Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83
English : Laser game en plein air
German : Laser game en plein air
Italiano :
Espanol : Laser game en plein air
L’événement Laser game en plein air Orthez a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Coeur de Béarn