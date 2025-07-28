Laser Game extérieur à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou station de ski de Laguiole Laguiole

Laser Game extérieur à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou station de ski de Laguiole Laguiole lundi 28 juillet 2025.

Laser Game extérieur à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou

station de ski de Laguiole Le Bouyssou Laguiole Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-28

fin : 2025-08-25

Date(s) :

2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-25 2025-09-01 2025-09-08

Profitez d’un laser Game extérieur en équipe ou en solo !

Sur réservation au 06 95 26 11 21 .

station de ski de Laguiole Le Bouyssou Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 6 95 26 11 21 assopromotionstationlaguiole@gmail.com

English :

Enjoy an outdoor laser game as a team or on your own!

German :

Genießen Sie ein Outdoor-Laserspiel im Team oder allein!

Italiano :

Divertitevi con un laser game all’aperto, in squadra o da soli!

Espanol :

¡Disfruta de un juego de láser al aire libre en equipo o por tu cuenta!

L’événement Laser Game extérieur à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou Laguiole a été mis à jour le 2025-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)