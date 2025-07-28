Laser Game extérieur à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou station de ski de Laguiole Laguiole
Laser Game extérieur à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou
station de ski de Laguiole Le Bouyssou Laguiole Aveyron
Début : Lundi 2025-07-28
fin : 2025-08-25
2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-25 2025-09-01 2025-09-08
Profitez d’un laser Game extérieur en équipe ou en solo !
Sur réservation au 06 95 26 11 21 .
station de ski de Laguiole Le Bouyssou Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 6 95 26 11 21 assopromotionstationlaguiole@gmail.com
English :
Enjoy an outdoor laser game as a team or on your own!
German :
Genießen Sie ein Outdoor-Laserspiel im Team oder allein!
Italiano :
Divertitevi con un laser game all’aperto, in squadra o da soli!
Espanol :
¡Disfruta de un juego de láser al aire libre en equipo o por tu cuenta!
