Laser game Centre Aquatique des 2 Falaises Le Tréport

Laser game Centre Aquatique des 2 Falaises Le Tréport mardi 28 octobre 2025.

Laser game

Centre Aquatique des 2 Falaises 1 Avenue du Maréchal Foch Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-10-28 14:00:00

fin : 2025-10-30 17:00:00

Date(s) :

2025-10-28 2025-10-31

5€90 sur réservation Créneaux de 10 minutes.

Pas d’accès piscine. .

Centre Aquatique des 2 Falaises 1 Avenue du Maréchal Foch Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 9 71 00 76 76 accueil@o2falaises.fr

English : Laser game

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Laser game Le Tréport a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers