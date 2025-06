Laser game Saint-Andiol 21 juin 2025 09:30

Bouches-du-Rhône

Laser game Samedi 21 juin 2025 de 9h30 à 17h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : Samedi 2025-06-21 09:30:00

fin : 2025-06-21 17:00:00

2025-06-21

Laser game de 9h30 à 17h sur le parvis du château.

Food-trucks sur place et buvette. Laser game, 7€ par personne, activité à partir de 6 ans. .

Parc du Château

Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 48 95 office.tourisme@st-andiol.fr

English :

Laser game from 9.30am to 5pm on the château forecourt.

German :

Lasergame von 9:30 bis 17:00 Uhr auf dem Vorplatz des Schlosses.

Italiano :

Laser game dalle 9.30 alle 17.00 sul piazzale del castello.

Espanol :

Juego de láser de 9.30 a 17.00 horas en la explanada del castillo.

