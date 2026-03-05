Laser game Sous la salle du belvédère Serres-Castet
Envie d’un après-midi fun et plein d’action ?
L’APE de Serres-Castet, en partenariat avec Lacq Aventure, vous propose un Laser Game pour petits et grands (à partir de 7 ans) ! Buvette et gourmandises sur place pour reprendre des forces entre deux parties. Places limitées pensez à réserver. .
Sous la salle du belvédère 6 Chemin de la Carrère Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine apeserrescastet@gmail.com
English : Laser game
