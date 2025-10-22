Laser Kids crée ton objet unique au fablab ! Saint Hernot Crozon

Laser Kids crée ton objet unique au fablab !

Saint Hernot Fablab Silex et compagnie Crozon Finistère

Début : 2025-10-22 10:30:00

fin : 2025-10-22 12:00:00

2025-10-22

Une aventure créative et technologique !

Viens découvrir la magie de la découpe laser et libère ton imagination dans notre atelier Laser Kids crée ton objet unique ! . Explore le monde fascinant des technologies numériques tout en fabriquant ton propre objet personnalisé à emporter chez toi.

Pré-requis non

Objectifs pédagogiques découvrir la découpe et gravure laser dans une approche créative

Tu apprendras

à utiliser les fonctions de base d’un logiciel de conception 2D

à lancer une découpe-gravure au laser pour personnaliser fabriquer ta pièce unique

Chaque participant repart avec sa propre pièce

Nombre de participants maximum 4 .

Saint Hernot Fablab Silex et compagnie Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 38 22 19 81

