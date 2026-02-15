Laser Run Slackline Station Sports Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Laser Run Slackline

Station Sports Nature Rue du Bocage Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

10h-12h Laser Run pour les familles-adultes & ados-enfants

14h 17h Scackline Laser Run (pistolet laser orientation) pour les 8-17 ans.

Réservation conseillée. .

Station Sports Nature Rue du Bocage Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 67 04

