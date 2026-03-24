Laser Run Stand Up Paddle Tir à l’arc Station Sports Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Laser Run Stand Up Paddle Tir à l’arc

Station Sports Nature Rue du Bocage Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

10h 12h Laser run Stand Up paddle. Tout public.

14h 17h Tir à l’arc Laser Run. Pour les 8-17 ans. Goûter en fin d’après-midi.

Réservation conseillée. .

Station Sports Nature Rue du Bocage Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 67 04

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English :

L’événement Laser Run Stand Up Paddle Tir à l’arc Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor