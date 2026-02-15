Laser Run Tir à l’arc Station Sports Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Laser Run Tir à l’arc Station Sports Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle mercredi 25 février 2026.
Laser Run Tir à l’arc
Station Sports Nature Rue du Bocage Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
10h-12h Laser Run pour les familles-adultes & ados-enfants
14h 17h Tir à l’arc Laser Run (pistolet laser orientation) pour les 8-17 ans.
Réservation conseillée. .
Station Sports Nature Rue du Bocage Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 67 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Laser Run Tir à l’arc Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor