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Laser Tag à l’Oasis Îlot Sainte-Anne Saint-Pol-de-Léon

Laser Tag à l’Oasis Îlot Sainte-Anne Saint-Pol-de-Léon mardi 11 août 2026.

Lieu : Îlot Sainte-Anne

Adresse : Espace Familles

Ville : 29250 Saint-Pol-de-Léon

Département : Finistère

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Pol-de-Léon

Laser Tag à l’Oasis

Îlot Sainte-Anne Espace Familles Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:00:00
fin : 2026-08-11 17:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Inscriptions par téléphone ou sur place au chalet d’accueil pendant les horaires d’ouverture.   .

Îlot Sainte-Anne Espace Familles Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52 

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English :

L’événement Laser Tag à l’Oasis Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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