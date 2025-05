L’Asie s’invite au Manoir – Manoir de Genas Bourg-lès-Valence, 7 juin 2025 10:00, Bourg-lès-Valence.

Drôme

L’Asie s’invite au Manoir Manoir de Genas 110 Route de Genas Bourg-lès-Valence Drôme

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

2025-06-07

2025-06-08

Le temps d’un week-end, l’Asie s’invite au Manoir de Genas à Bourg-Lès-Valence. Vous y découvrirez des créateurs locaux mais aussi vous pourrez participer à des conférences à des ateliers japonais.

Manoir de Genas 110 Route de Genas

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 14 18 12 associationmanoirdegenas@gmail.com

English :

For a weekend, Asia invites itself to the Manoir de Genas in Bourg-Lès-Valence. You’ll be able to discover local designers and take part in conferences and Japanese workshops.

German :

Ein Wochenende lang ist Asien zu Gast im Manoir de Genas in Bourg-Lès-Valence. Hier können Sie lokale Designer entdecken, aber auch an Vorträgen und japanischen Workshops teilnehmen.

Italiano :

Per un fine settimana, l’Asia si presenta al Manoir de Genas di Bourg-Lès-Valence. Potrete scoprire i designer locali e partecipare a conferenze e workshop giapponesi.

Espanol :

Durante un fin de semana, Asia se invita a sí misma al Manoir de Genas, en Bourg-Lès-Valence. Podrá descubrir a los diseñadores locales y participar en conferencias y talleres japoneses.

