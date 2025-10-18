LASS – L’ACCORDEUR St Denis De Pile

LASS – L’ACCORDEUR St Denis De Pile samedi 18 octobre 2025.

LASS Début : 2025-10-18 à 20:00. Tarif : – euros.

LASS /// Electro/ Afropop Lass est un chanteur sénégalais à la voix unique, mêlant puissance et douceur, capable d’illuminer des productions électro, afrohouse ou afropop.Héritier des grandes voix africaines, il forge un style moderne et profond. Très jeune, il se passionne pour la musique à Dakar, influencé par des légendes locales. Sa carrière prend un tournant lorsqu’il choisit la musique plutôt qu’un départ risqué vers l’Europe. Installé à Lyon, il manque d’abandonner, mais finit par s’imposer dans des projets majeurs comme Voilaaa ou Synapson, avec qui il enregistre des titres à succès. Son parcours, entre enracinement et résilience, façonne un artiste sincère et lumineux. Il vient présenter son dernier album Passeport, et affirme ainsi son talent avec une voix puissante et des influences multiples. Fruit d’une intense expérience scénique et d’une production soignée, l’album mêle musique africaine, jazz-funk, électro et engagement. Entouré d’artistes renommés comme Patchworks, David Walters ou Roberto Fonseca, Lass explore les racines de la black music tout en livrant des messages forts sur l’amour, l’éducation et la liberté. Passeport devient ainsi un symbole musical et politique d’ouverture et de rassemblement. Si vous écoutez : ismael Lo, burna boy, daara J

L’ACCORDEUR 15 Route de Paris 33910 St Denis De Pile 33