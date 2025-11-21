L’ASS. TRAITS D’UNION PROPOSE UNE DÉCOUVERTE DE PHILIPPE JACCOTTET TOUT SIMPLEMENT POÈTE 1925-2021 LECTURE CHANSON MUSIQUE Lodève

L’ASS. TRAITS D’UNION PROPOSE UNE DÉCOUVERTE DE PHILIPPE JACCOTTET TOUT SIMPLEMENT POÈTE 1925-2021 LECTURE CHANSON MUSIQUE

Découverte de Philippe Jaccottet, grand poète du XXe siècle. Sa poésie est toute de scrupule, de sincérité, d’alarme et de retenue, de présence assumée jusqu’au vertige, jusqu’à la souffrance .

Lectures par Colette Caunes, Christine Momo, Dominique Hilly, Guy Renaux

Regis Pielet Jean Louis Trinquier au saxo, à la flûte et aux percussions .

Philippe Jaccottet est parmi les grands poètes du XXe siècle .

Il se veut un promeneur attentif, disponible, capable d’émerveillement aussi bien que d’effroi, et qui transmet son approche lucide, sombre et éblouie , de la lumière en chacun de ses éclats .

4 Rue Fraternité Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 74 82 72 95 ministie@yahoo.fr

English :

Discover Philippe Jaccottet, the great poet of the 20th century. His poetry is full of scrupulousness, sincerity, alarm and restraint, a presence assumed to the point of vertigo, to the point of suffering.

Readings by Colette Caunes, Christine Momo, Dominique Hilly, Guy Renaux

Regis Pielet Jean Louis Trinquier on sax, flute and percussion.

German :

Entdeckung von Philippe Jaccottet, einem großen Dichter des 20. Jahrhunderts. Seine Poesie ist voller Skrupel, Aufrichtigkeit, Alarm und Zurückhaltung, eine Präsenz, die bis zum Schwindel und zum Leiden angenommen wird.

Lesungen von Colette Caunes, Christine Momo, Dominique Hilly, Guy Renaux

Regis Pielet Jean Louis Trinquier mit Saxophon, Flöte und Perkussion.

Italiano :

Scoprite Philippe Jaccottet, il grande poeta del XX secolo. La sua poesia è piena di scrupolo, sincerità, allarme e ritegno, una presenza assunta fino alla vertigine, fino alla sofferenza.

Letture di Colette Caunes, Christine Momo, Dominique Hilly, Guy Renaux

Regis Pielet Jean Louis Trinquier al sax, flauto e percussioni.

Espanol :

Descubra a Philippe Jaccottet, el gran poeta del siglo XX. Su poesía está llena de escrupulosidad, sinceridad, alarma y contención, una presencia asumida hasta el vértigo, hasta el sufrimiento.

Lecturas de Colette Caunes, Christine Momo, Dominique Hilly, Guy Renaux

Regis Pielet Jean Louis Trinquier al saxo, flauta y percusión.

