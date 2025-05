LASSAY, UNE HISTOIRE VIVANTE – Lassay-les-Châteaux, 14 juin 2025 10:00, Lassay-les-Châteaux.

Mayenne

LASSAY, UNE HISTOIRE VIVANTE Château de Lassay Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 10:00:00

fin : 2025-06-14 16:30:00

Date(s) :

2025-06-14

2025-06-15

Les 14 et 15 juin 2025, retour au XVème siècle entre les murs du château de Lassay !

10h Ouverture

Joutes équestres et à pied et jeux équestres à heures fixes

11h jeux équestres

14h combat à pied

16h30 joute

Quatre compagnies seront présentes

Les Ecuyers de l’Histoire / Via Historiae / Genz d’Armes 1415 / De Moneta

Restauration proposée sur place, billet valable pour la journée

La visite du château est comprise dans le billet d’entrée .

Château de Lassay

Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 6 18 22 78 33 chateaudelassay@free.fr

English :

On June 14 and 15, 2025, return to the 15th century within the walls of Château de Lassay!

German :

Am 14. und 15. Juni 2025 geht es zwischen den Mauern des Schlosses Lassay zurück ins 15. Jahrhundert!

Italiano :

Il 14 e 15 giugno 2025, fate un viaggio nel XV secolo tra le mura del Castello di Lassay!

Espanol :

Los días 14 y 15 de junio de 2025, viaje al siglo XV entre las murallas del castillo de Lassay

L’événement LASSAY, UNE HISTOIRE VIVANTE Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de Tourisme Mayenne Co