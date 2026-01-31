L’Assemblée nationale en l’absence de majorité : le rôle-clé de la vice-présidence Faculté de Droit et de Sciences Politiques Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-04 17:00 – 19:00

Gratuit : oui Sur inscription Inscription obligatoire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiQbM6O6-P1u-LTyBwlwU1e8elWYOTY1dxRO6aClD9xWmosQ/viewform Nombre de places limité. Tout public

Conférence animée par Merídio Nantes Invité : Christophe Blanchet, Vice-président de l’Assemblée nationale.La conférence s’articulera autour de la question du rôle des différents acteurs d’une chambre dans une période comme celle que nous traversons d’instabilité démocratique et de tensions parlementaires. Comment fédérer autour d’un projet commun des partis diamétralement opposés, quelle politique adopter pour minimiser les tensions. Une séance de questions/réponses est prévue à la fin de la conférence. Conférence dans l’Amphi D de la Fac de Droit & Sciences Politiques Université de Nantes

Faculté de Droit et de Sciences Politiques Nantes Nord Nantes 44300

02 40 14 15 15 https://droit.univ-nantes.fr/ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiQbM6O6-P1u-LTyBwlwU1e8elWYOTY1dxRO6aClD9xWmosQ/viewform



Afficher la carte du lieu Faculté de Droit et de Sciences Politiques et trouvez le meilleur itinéraire

