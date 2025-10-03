L’assiette végétale L’atelier des Chefs – Paris Hôtel de Ville (4ème) Paris

L’assiette végétale Vendredi 3 octobre, 19h00 L’atelier des Chefs – Paris Hôtel de Ville (4ème) Paris

Prix préférentiel de 47 € dans le cadre de La Grande Semaine Végétale (prix initial de 59 €).

Durant 1h30, prenez le temps pour cuisiner un menu complet entrée – plat – dessert, de saison avec des recettes gourmandes.

Au menu :

– Velouté de châtaignes et cèpes

– Courge spaghetti au pesto de roquette

– Moelleux au chocolat

Merci de vous inscrire en ligne sur le site de L’atelier des Chefs :https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/330913/l-assiette-vegetale/

L'atelier des Chefs – Paris Hôtel de Ville (4ème) 8 rue Pernelle, 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Merri Paris Île-de-France

