Informations pratiques

Lys-Haut-Layon

L’ASSO 2.35 FAIT SON CINEMA

20 PLACE ST JEAN Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25 22:00:00

Date(s) :

2026-09-25

13 formats courts, suivis d’un temps d’échange avec les équipes des films pour découvrir le travail des membres de l’association cinéma choletaise 2:35. .

20 PLACE ST JEAN Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 88 46 26 97 lecinefilvihiers@gmail.com

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English :

L’événement L’ASSO 2.35 FAIT SON CINEMA Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du Choletais