L’ASSO 2.35 FAIT SON CINEMA Lys-Haut-Layon
vendredi 25 septembre 2026 · Lys-Haut-Layon
Informations pratiques
Lys-Haut-Layon
L’ASSO 2.35 FAIT SON CINEMA
20 PLACE ST JEAN Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25 22:00:00
Date(s) :
2026-09-25
13 formats courts, suivis d’un temps d’échange avec les équipes des films pour découvrir le travail des membres de l’association cinéma choletaise 2:35. .
20 PLACE ST JEAN Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 88 46 26 97 lecinefilvihiers@gmail.com
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English :
L’événement L’ASSO 2.35 FAIT SON CINEMA Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du Choletais
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