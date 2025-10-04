L’associatif au cœur du handicap : rencontres avec les associations Valentin Haüy et Humanlab APAJH 44 Médiathèque Yves Laurent Saint-Sébastien-sur-Loire

2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

L’association Valentin Haüy est une association nationale qui propose un grand nombre de services permettant de faciliter la vie des personnes déficientes visuelles ou auditives. Les bénévoles de l’antenne locale vous présenteront l’ensemble de leurs services : conseil et vente de matériel adapté, aide à la lecture, initiations aux nouvelles technologies, activités créatives ou culturelles…

Humanlab APAJH 44 situé à Nantes, est un atelier de fabrication numérique spécialisé dans la création d’objets adaptés pour les personnes en situation de handicap, notamment sur les objets de réadaptation du quotidien (guide clé, porte paille, couverts adaptés, joystick de fauteuil roulant électrique). Venez découvrir les objets réalisés sur mesure grâce aux imprimantes et scanners 3D, et tentez de deviner leur fonction…

Dans le cadre du temps fort « 2025, des rencontres extraordinaires autour du handicap »

Médiathèque Yves Laurent 10 rue Jean Macé 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire Saint-Sébastien-sur-Loire 44230 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 80 86 20 https://mediatheque.saintsebastien.fr/ https://www.facebook.com/mediathequestsebsurloire

