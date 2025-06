L’association Camaïeu expose ! – Bretenoux 21 juillet 2025 07:00

Lot

L’association Camaïeu expose ! Salle du parc Ayroles Bretenoux Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-21

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-21

Les artistes de l’association de peinture Camaïeu de Bretenoux, tous artistes amateurs, exposent leurs créations peinture aussi variées que les techniques utilisées

Tout public, gratuit

.

Salle du parc Ayroles

Bretenoux 46130 Lot Occitanie kilouetleschats@gmail.com

English :

Artists from the Camaïeu painting association in Bretenoux, all amateur artists, exhibit their painting creations, which are as varied as the techniques they use

Open to all, free of charge

German :

Die Künstler des Malvereins Camaïeu aus Bretenoux, allesamt Hobbykünstler, stellen ihre Gemäldekreationen aus, die so vielfältig sind wie die verwendeten Techniken

Jedermann, kostenlos

Italiano :

Gli artisti dell’associazione di pittura Camaïeu di Bretenoux, tutti dilettanti, esporranno le loro creazioni pittoriche, tanto varie quanto le tecniche utilizzate

Aperto a tutti, gratuito

Espanol :

Los artistas de la asociación de pintura Camaïeu de Bretenoux, todos ellos aficionados, expondrán sus creaciones pictóricas, tan variadas como las técnicas que utilizan

Abierto a todos, gratuito

L’événement L’association Camaïeu expose ! Bretenoux a été mis à jour le 2025-06-14 par OT Vallée de la Dordogne