L’Association Culturelle Saint Martin du Cellier – Église Saint-Martin Le Cellier, 3 juin 2025 18:30, Le Cellier.

Loire-Atlantique

L’Association Culturelle Saint Martin du Cellier Église Saint-Martin Place Saint-Méen Le Cellier Loire-Atlantique

Début : 2025-06-03 18:30:00

2025-06-03

L’Association Culturelle Saint Martin du Cellier est heureuse de vous inviter à son prochain rendez-vous

Pour notre entrée dans le réseau « Eglises Ouvertes ».

Ce sera aussi l’occasion de vous présenter notre système de visite audioguidée réalisé en partenariat avec l’association Résonance

et notre participation au réseau Belles Églises .

Église Saint-Martin Place Saint-Méen

Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 86 44 25 92 acsmartinducellier@gmail.com

English :

The Association Culturelle Saint Martin du Cellier is pleased to invite you to its next event

German :

Die Association Culturelle Saint Martin du Cellier freut sich, Sie zu ihrem nächsten Termin einladen zu können

Italiano :

L’Associazione Culturale Saint Martin du Cellier è lieta di invitarvi al suo prossimo evento

Espanol :

La Association Culturelle Saint Martin du Cellier se complace en invitarle a su próximo acto

