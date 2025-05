L’association e-enfance, premier signaleur de confiance échanges avec Justine Atlan et Inès Legendre – Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris, 3 juin 2025, Paris.

L’association e-enfance, premier signaleur de confiance échanges avec Justine Atlan et Inès Legendre Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris Mardi 3 juin, 12h30 sur inscription

Les Lunch and Learn sont des rendez-vous visant à combiner apprentissage et convivialité. Ils ont lieu en ligne tous les premiers mardis du mois sur le temps du déjeuner. Par ces moments d’échanges, l’idée est de permettre une courte mais instructive rencontre entre différents expert.e.s et un public intéressé. L’intervenant.e présente en une vingtaine de minutes un sujet en lien avec la modération des contenus afin d’amorcer une discussion avec le public.

Selon l’OMS, 1 enfant sur 6 est victime de cyberharcèlement. Tous concernés, comment alerter ses proches mineurs et leur donner les moyens de se protéger ? C’est dans cette dynamique que l’association e-enfance s’inscrit. Elle contribue à garantir un environnement numérique sûr, par des actions de prévention, des formations, et son numéro d’urgence, le 3018. L’association est ainsi devenue le premier signaleur de confiance au titre du Règlement sur les Services Numériques (DSA), permettant à ses notifications d’être traitées en priorité par les plateformes.

Avec Justine Atlan, directrice générale, et Inès Legendre, chargée du plaidoyer de l’association e-enfance, ce Lunch & Learn sera l’occasion de mieux comprendre les enjeux juridiques et opérationnels liés à l’utilisation des réseaux sociaux par les mineurs, le rôle essentiel de cette association ainsi que les perspectives associées à leur nouveau statut de signaleur de confiance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-03T12:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-03T13:30:00.000+02:00

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris