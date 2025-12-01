L’association entrons dans la Ronde fête Noël Crépy-en-Valois
L’association entrons dans la Ronde fête Noël Crépy-en-Valois lundi 22 décembre 2025.
L’association entrons dans la Ronde fête Noël
25 Rue nationale Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 12:00:00
fin : 2025-12-22
Date(s) :
2025-12-22
Toute l’équipe d’Entrons dans la Ronde vous invite à fêter Noël, à la salle des fêtes de Crépy-en-Valois !
Au programme
À midi: repas partagé, apéritif offert (chacun apporte quelque chose à partager)
À 14h, concert du groupe Cool Songs avec Nora Ghomri et goûter avec animations
Des friandises et un cadeau seront offerts aux enfants (jusqu’à 12 ans)
Participation 2 euros par adulte 1 euro pour les 4/18 ans.
Ce sera gratuit pour les moins de 3 ans.
️ Lundi 22 décembre
Plus de renseignements au 07 81 63 99 89 ou par mail à entronsdanslaronde@gmail.com
25 Rue nationale Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
English :
The whole Entrons dans la Ronde team invites you to celebrate Christmas at the Crépy-en-Valois village hall!
On the program:
? Noon: shared meal, aperitif offered (everyone brings something to share)
? At 2pm, concert by the group Cool Songs with Nora Ghomri and afternoon tea with entertainment ?
? Treats and gifts for children (up to age 12) ?
? Participation: 2 euros per adult 1 euro for 4/18 year-olds.
Free for children under 3.
?? Monday December 22nd
Further information on 07 81 63 99 89 or by e-mail at: entronsdanslaronde@gmail.com
