L’association fête ses 10 ans ! Salle culturelle Champagnac-de-Belair samedi 20 septembre 2025.

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion de nos 10 ans, nous proposons un retour sur les différentes expositions présentées depuis notre création.

Nous ouvrons également, et exceptionnellement, la chapelle Notre-Dame de Bon-Secours.

Le samedi à 18 h, un pot sera offert dans le square derrière la chapelle (repli dans la salle culturelle en cas de mauvais temps) pour célébrer notre anniversaire et inaugurer le panneau retraçant l’histoire de la chapelle.

Salle culturelle Le Bourg, 24530 Champagnac-de-Belair Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

© Asso histoire et patrimoine de nos campagnes