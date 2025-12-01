L’Association Franco-Allemande de Sens présente dans le cadre de CinéKino au cinéma Confluences de Sens le film « Ingeborg Bachmann » de Joachim Lang Cinéma Confluences Sens Lundi 1 décembre, 20h00 Adhérents : 5.50€ ; Non-adhérents : 7.50€

L’Association Franco-Allemande de Sens présente dans le cadre de CinéKino au cinéma Confluences de Sens le film « Ingeborg Bachmann » (2024) de Joachim Lang en V.O. sous-titrée

À trente ans, la poétesse autrichienne **Ingeborg Bachmann** est au sommet de sa carrière lorsqu’elle rencontre le célèbre dramaturge Max Frisch. Leur amour est passionné mais des frictions professionnelles et personnelles vont commencer à perturber l’harmonie…

La cinéaste **Margarethe von Trotta**_**,**_ figure majeure du cinéma allemand contemporain, montre comment l’exigence de rigueur intellectuelle et de vérité de cette femme – interprétée magistralement par _Vicky Krieps_ – va se heurter aux murs de la vie commune façonnés par des siècles de convenances.

Sa détresse affective, la facilité avec laquelle elle cède à la dépendance interrogent sur la faillite d’un monde où peu à peu les femmes risqueraient d’accepter la domination et le joug de la masculinité sur leur destin.

Margarethe von Trotta lance un cri, comme une alerte, non pas sur une période révolue, mais sur celle qui s’ouvre pour le spectateur contemporain.

Cinéma Confluences Place jean-pierre Pincemin 89100 Sens Sens 89100 Yonne