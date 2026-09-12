AGENDA · Sens
L’Association Franco-Allemande de Sens présente le jeudi 8 octobre 2026 à 20h. au cinéma Confluences à Sens « Le Héros de Berlin », de Wolfgang Becker Cinéma Confluences Sens
jeudi 8 octobre 2026 · Cinéma Confluences · Sens
Informations pratiques
L’Association Franco-Allemande de Sens présente le jeudi 8 octobre 2026 à 20h. au cinéma Confluences à Sens « Le Héros de Berlin », de Wolfgang Becker Cinéma Confluences Sens Jeudi 8 octobre, 20h00
CinéKino, le ciné-club de l’Association Franco-Allemande de Sens, présente le jeudi 8 octobre 2026 à 20h. au cinéma Confluences à Sens « Le Héros de Berlin », film de Wolfgang Becker, sorti en 2026.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-08T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-08T22:30:00.000+02:00
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Cinéma Confluences Place jean-pierre Pincemin 89100 Sens Sens
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