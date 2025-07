L’association « Germaine Tillion, mémoires d’Allègre » fête ses 10 ans ! Mairie, salle des conseils Allègre

Mairie, salle des conseils 4 rue Baptiste Marcet Allègre Haute-Loire

Pour ses 10 ans, l’association vous propose un programme exceptionnel, avec 2 conférences, des lectures de témoignages et poèmes sur la déportation, des chants extraits du Verfügbar, opérette de Germaine Tillion, et un déjeuner à la coccinelle.

Mairie, salle des conseils 4 rue Baptiste Marcet Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

To celebrate its 10th anniversary, the association is offering an exceptional program, with 2 lectures, readings of personal accounts and poems about the deportation, songs from Germaine Tillion’s operetta Verfügbar, and lunch at La Coccinelle.

Anlässlich seines 10-jährigen Bestehens bietet der Verein ein außergewöhnliches Programm mit 2 Konferenzen, Lesungen von Zeugnissen und Gedichten über die Deportation, Gesängen aus Le Verfügbar, einer Operette von Germaine Tillion, und einem Mittagessen im Marienkäfer.

Per celebrare il suo 10° anniversario, l’associazione sta organizzando un programma eccezionale, con 2 conferenze, letture di testimonianze personali e poesie sulla deportazione, canzoni dall’operetta Verfügbar di Germaine Tillion e un pranzo presso La Coccinelle.

Para celebrar su 10º aniversario, la asociación ofrece un programa excepcional que incluye 2 conferencias, lecturas de relatos personales y poemas sobre la deportación, canciones de la opereta Verfügbar de Germaine Tillion y un almuerzo en La Coccinelle.

