L’association Jazz & Blues présente HARDEARLY BLUES en concert MLAC Clamecy

MLAC 1 Chemin de la Ferme Blanche Clamecy Nièvre

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-10-19 17:00:00

fin : 2025-10-19 19:00:00

2025-10-19

Dans le cadre des rendez-vous du jazz et du blues, concert de HARDEARLY BLUES « L’élite des guitaristes de blues français » (blues magazine) Organisé par l’association Jazz & Blues A 17h à la MLAC Infos et réservations jazzetbluesaclamecy@gmail.com .

MLAC 1 Chemin de la Ferme Blanche Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté jazzetbluesaclamecy@gmail.com

