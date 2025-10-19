L’association Jazz & Blues présente HARDEARLY BLUES en concert MLAC Clamecy
MLAC 1 Chemin de la Ferme Blanche Clamecy Nièvre
Tarif : 12 – 12 – EUR
2025-10-19 17:00:00
2025-10-19 19:00:00
2025-10-19
Dans le cadre des rendez-vous du jazz et du blues, concert de HARDEARLY BLUES « L’élite des guitaristes de blues français » (blues magazine) Organisé par l’association Jazz & Blues A 17h à la MLAC Infos et réservations jazzetbluesaclamecy@gmail.com .
MLAC 1 Chemin de la Ferme Blanche Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté jazzetbluesaclamecy@gmail.com
