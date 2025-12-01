L’association Jazz & Blues présente MATT DE HARP en concert La Taverne Clamecy

L’association Jazz & Blues présente MATT DE HARP en concert

Dans le cadre des rendez-vous du jazz et du blues, concert de MATT DE HARP « Country-bluegrass des collines de Virginie au cajun des Bayous de Louisiane » Organisé par l’association Jazz & Blues A 17h à la Taverne Infos jazzetbluesaclamecy@gmail.com .

