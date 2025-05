L’association « La Pause Bouquins » fête ses 3 ans ! – Vagney, 7 juin 2025 10:00, Vagney.

Une journée de convivialité en toute simplicité ! Au programme spectacle de marionnettes familial « Pas si Bêêtes » dès 4 ans à 11 heures par la compagnie « Les Zanimos », auberge espagnole le midi avec dessert et café offert (pique-nique tiré du sac), guitare et harmonica chanson française à 15 heures 30 par Virginie BEGEL. Et sur demande, lecture Kamishibaï ! Renseignements et informations par téléphone ou par mail.Tout public

Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 70 23 35 21 lapausebouquins@gmail.com

English :

A day of conviviality and simplicity! On the program: family puppet show « Pas si Bêêtes » from 4 years upwards at 11 a.m. by the « Les Zanimos » company, Spanish lunch with dessert and coffee (picnic provided), guitar and harmonica with French chanson at 3:30 p.m. by Virginie BEGEL. Kamishibaï readings on request! Information by phone or e-mail.

German :

Ein Tag der Geselligkeit in aller Einfachheit! Auf dem Programm stehen: Familien-Marionettenspiel « Pas si Bêêtes » ab 4 Jahren um 11 Uhr von der Theatergruppe « Les Zanimos », mittags Auberge espagnole mit Dessert und kostenlosem Kaffee (Picknick aus dem Rucksack), um 15.30 Uhr Gitarre und Mundharmonika französischer Chansons von Virginie BEGEL. Und auf Anfrage Kamishibai-Lesung! Auskünfte und Informationen per Telefon oder E-Mail.

Italiano :

Una giornata all’insegna della convivialità e della semplicità! In programma: spettacolo di marionette per famiglie « Pas si Bêêtes » per bambini dai 4 anni in su alle 11.00 a cura della compagnia « Les Zanimos », pranzo spagnolo con dolce e caffè (pranzo al sacco), chitarra e armonica con chanson francese alle 15.30 a cura di Virginie BEGEL. Letture di Kamishibaï su richiesta! Informazioni per telefono o e-mail.

Espanol :

¡Una jornada de convivencia y sencillez! En el programa: espectáculo familiar de marionetas « Pas si Bêêtes » a partir de 4 años a las 11h por la compañía « Les Zanimos », almuerzo español con postre y café (comida para llevar), guitarra y armónica con chanson francesa a las 15h30 por Virginie BEGEL. Lecturas de kamishibaï a petición Información por teléfono o correo electrónico.

