L’ASSOCIATION MAINS CRÉATIVES EXPOSE ! Machecoul-Saint-Même

L’ASSOCIATION MAINS CRÉATIVES EXPOSE !

Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

2026-02-14 2026-02-15

Les 14 et 15 février, les adhérents exposeront leurs créations et partageront leur sens artistique et créatif.

L’association Mains Créatives propose des activités manuelles et artistiques à destination des enfants, ados et adultes (peinture à l’huile et acrylique, sur porcelaine, dessin, relooking meubles, réfection sièges, cartonnage, vannerie, sculpture, pastel, couture, multi-activités enfants.

Au programme

– Des ateliers créatifs variés et gratuits pour les adultes

– Pour les enfants dès 6 ans: Atelier gratuit Doodle Art tout le weekend

– Un grand concours de dessin: des lots à gagner ! .

Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire mainscreatives@yahoo.fr

On February 14 and 15, members will be exhibiting their creations and sharing their artistic and creative flair.

