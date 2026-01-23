L’ASSOCIATION MAINS CRÉATIVES EXPOSE ! Machecoul-Saint-Même
L’ASSOCIATION MAINS CRÉATIVES EXPOSE ! Machecoul-Saint-Même samedi 14 février 2026.
L’ASSOCIATION MAINS CRÉATIVES EXPOSE !
Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-15 18:00:00
Date(s) :
2026-02-14 2026-02-15
Les 14 et 15 février, les adhérents exposeront leurs créations et partageront leur sens artistique et créatif.
L’association Mains Créatives propose des activités manuelles et artistiques à destination des enfants, ados et adultes (peinture à l’huile et acrylique, sur porcelaine, dessin, relooking meubles, réfection sièges, cartonnage, vannerie, sculpture, pastel, couture, multi-activités enfants.
Les 14 et 15 février, les adhérents exposeront leurs créations et partageront leur sens artistique et créatif. Au programme
– Des ateliers créatifs variés et gratuits pour les adultes
– Pour les enfants dès 6 ans: Atelier gratuit Doodle Art tout le weekend
– Un grand concours de dessin: des lots à gagner ! .
Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire mainscreatives@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On February 14 and 15, members will be exhibiting their creations and sharing their artistic and creative flair.
L’événement L’ASSOCIATION MAINS CRÉATIVES EXPOSE ! Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Sud Retz Atlantique