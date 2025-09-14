L’Association Saint-Quentinoise de la Belle Automobile fête ses 40 ans Saint-Quentin

L’Association Saint-Quentinoise de la Belle Automobile fête ses 40 ans

Boulevard Jean Bouin Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-14

L’Association Saint-Quentinoise de la Belle Automobile fête ses 40 ans le dimanche 14 septembre 2025 au Camping municipal de Saint-Quentin.

À cette occasion, une balade découverte de la région (sur inscription réservée aux véhicules d’époque) et une grande exposition de véhicules de plus de 30 ans ou d’exception seront proposées.

Programme de la journée

– 10h à 12h Balade découverte de la région

– 10h à 18h Exposition de véhicules anciens et d’exception (ouverte à tous)

– 15h Concert du trio vocal féminin avec un répertoire des années 50/60

Restauration et buvette assurées sur place par l’Association.

Boulevard Jean Bouin Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 06 68 00 71 secretariat.asqba@gmail.com

