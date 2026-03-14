L’ASSOCIATION TRAITS D’UNION PRÉSENTE

NOS LETTRES IMPROBABLES , LETTRES ET POÉSIES DE GAZA ET D’ISRAËL

4 Rue Fraternité Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-21 2026-03-26

Libre correspondance de deux jeunes étudiantes l’une de Gaza , l’autre d’Israël.

Sentiments face à la guerre, désir de paix.

Amour, beauté dans la poésie contemporaine de ces deux pays.

Nos lettres improbables.

Libre correspondance de deux jeunes étudiantes l’une de Gaza , l’autre d’Israël.

Sentiments face à la guerre, désir de paix.

Amour, beauté dans la poésie contemporaine de ces deux pays. .

4 Rue Fraternité Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 75 44 97 65 ministie@yahoo.fr

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English :

Free correspondence between two young students, one from Gaza, the other from Israel.

Feelings in the face of war, desire for peace.

Love and beauty in the contemporary poetry of these two countries.

L’événement L’ASSOCIATION TRAITS D’UNION PRÉSENTE

NOS LETTRES IMPROBABLES , LETTRES ET POÉSIES DE GAZA ET D’ISRAËL Lodève a été mis à jour le 2026-03-11 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC