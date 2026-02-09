L’ASSOCIATION TRAITS D’UNION PROPOSE LM & M ‘ S . CONCERT DU GROUPE 4 VOIX, 2 GUITARES ET PERCUSSIONS CHANSONS REVISITEES Lodève

place Francis Morand Lodève Hérault

2026-02-13
2026-02-13

2026-02-13

Quatre voix et des guitares …
De Brassens à Souchon , d’Higelin à Keren Ann , de Kent à Angélique Ianatos .
Yves Masson et Véronique Merveille , voix et guitares
Anny-Laure Krajcarz et Marianne Autheman , voix et percussions   .

place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 74 82 72 95  ministie@yahoo.fr

