L’ASSOCIATION TRAITS D’UNION PROPOSE LM & M ‘ S . CONCERT DU GROUPE 4 VOIX, 2 GUITARES ET PERCUSSIONS CHANSONS REVISITEES Lodève

L’ASSOCIATION TRAITS D’UNION PROPOSE
LM & M ‘ S . CONCERT DU GROUPE
4 VOIX, 2 GUITARES ET PERCUSSIONS
CHANSONS REVISITEES
place Francis Morand Lodève Hérault
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Quatre voix et des guitares …
De Brassens à Souchon , d’Higelin à Keren Ann , de Kent à Angélique Ianatos .
Yves Masson et Véronique Merveille , voix et guitares
Anny-Laure Krajcarz et Marianne Autheman , voix et percussions .
place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 74 82 72 95 ministie@yahoo.fr
English :
