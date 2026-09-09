L’Assonance Festival 4, Parc des Sports, Bordeaux
vendredi 11 septembre 2026 · Parc des Sports · Bordeaux
Informations pratiques
L’Assonance Festival 4 11 et 12 septembre Parc des Sports Gironde
Entrée libre et gratuit pour les étudiant.es
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T18:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00
’ ♀️
On est trop heureux.ses de vous présenter la nouvelle affiche de cette quatrième édition, réalisée par la talentueuse @droledelisa
Merci infiniment pour cette création
Cette année, on retourne sur le Parc des Sports de Saint-Michel
On se retrouve le 11 & 12 septembre pour un week-end de festivités mélangeant musique et spectacle vivant pour tous les goûts
– :
@luxie.wav
@almamango_officiel
@hardwired_off
@equipedefoot33
@_techno_circus_
–
– ☀️
Scène poétique avec @maisondelapoesiedebordeaux @septembrenuit @marchepoesiebordeaux
Pôle Dance avec le collectif Anar’chiks
Cirque avec @imhotepcirquevillenavedornon
Démonstration & initiation de Capoeira avec @artenegrabordeaux
@no._.far
@polyloguefromsila
@okalimusic
@lebalchaloupe
@romywh1te Carte Blanche
@pinawood.asso seront également là pour vous envoyer du son pendant l’après-midi et la soirée ⚡️
Notre village asso et marché de créateur.ices s’installeront également sur la pelouse du Parc des Sports
Parc des Sports Saint-Michel
Prix libre et gratuit pour les étudiant.es (présentation de justificatif à l’entrée)
Buvette et restauration assurées sur place
L’équipe Assonances prône des valeurs d’inclusivité et de tolérance
⚠️Aucun propos ou acte discriminatoire ne sera toléré au sein de l’événement⚠️
Une équipe VHSS sera présente sur le site pour réagir et/ou vous rediriger avec bienveillance.
On a tellement hâte de vous y voir et de faire la fête ensemble
À très vite,
ASSONANCES.
Parc des Sports Quai de la monnaie, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://linktr.ee/lesassonances »}]
Festival de musique et de spectacle vivant le vendredi 11 et samedi 12 septembre sur le Parc Des Sports Saint-Michel Festival Musique
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Escale du trois-mâts Oosterschelde, Le long des Quais, Bordeaux 9 septembre 2026
- Polisson, mes premiers pas au musée, Musée d’Aquitaine, Bordeaux 9 septembre 2026
- Village Septembre Bouge, Placette de Munich, Bordeaux 9 septembre 2026
- PARCOURS INSTAGRAM, Sésame, Bordeaux 9 septembre 2026
- Réalisateurs en herbe, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux 9 septembre 2026