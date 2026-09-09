UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bordeaux

L’Assonance Festival 4, Parc des Sports, Bordeaux

vendredi 11 septembre 2026 · Parc des Sports · Bordeaux

L’Assonance Festival 4, Parc des Sports, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Parc des Sports
Adresse
Quai de la monnaie, 33800 Bordeaux
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre et gratuit pour les étudiant.es

L’Assonance Festival 4 11 et 12 septembre Parc des Sports Gironde

Entrée libre et gratuit pour les étudiant.es

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T18:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00

’ ‍♀️

On est trop heureux.ses de vous présenter la nouvelle affiche de cette quatrième édition, réalisée par la talentueuse @droledelisa
Merci infiniment pour cette création

Cette année, on retourne sur le Parc des Sports de Saint-Michel
On se retrouve le 11 & 12 septembre pour un week-end de festivités mélangeant musique et spectacle vivant pour tous les goûts

– :

@luxie.wav
@almamango_officiel
@hardwired_off
@equipedefoot33
@_techno_circus_

– ☀️
Scène poétique avec @maisondelapoesiedebordeaux @septembrenuit @marchepoesiebordeaux
Pôle Dance avec le collectif Anar’chiks
Cirque avec @imhotepcirquevillenavedornon
Démonstration & initiation de Capoeira avec @artenegrabordeaux

@no._.far
@polyloguefromsila
@okalimusic
@lebalchaloupe
@romywh1te Carte Blanche

@pinawood.asso seront également là pour vous envoyer du son pendant l’après-midi et la soirée ⚡️
Notre village asso et marché de créateur.ices s’installeront également sur la pelouse du Parc des Sports

Parc des Sports Saint-Michel
Prix libre et gratuit pour les étudiant.es (présentation de justificatif à l’entrée)

Buvette et restauration assurées sur place

L’équipe Assonances prône des valeurs d’inclusivité et de tolérance
⚠️Aucun propos ou acte discriminatoire ne sera toléré au sein de l’événement⚠️
Une équipe VHSS sera présente sur le site pour réagir et/ou vous rediriger avec bienveillance.

On a tellement hâte de vous y voir et de faire la fête ensemble

À très vite,

ASSONANCES.

Parc des Sports Quai de la monnaie, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://linktr.ee/lesassonances »}]
Festival de musique et de spectacle vivant le vendredi 11 et samedi 12 septembre sur le Parc Des Sports Saint-Michel Festival Musique

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)