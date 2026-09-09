L’Assonance Festival 4, Parc des Sports, Bordeaux

Informations pratiques

L’Assonance Festival 4 11 et 12 septembre Parc des Sports Gironde

Entrée libre et gratuit pour les étudiant.es

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T18:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00

’ ‍♀️

On est trop heureux.ses de vous présenter la nouvelle affiche de cette quatrième édition, réalisée par la talentueuse @droledelisa

Merci infiniment pour cette création

Cette année, on retourne sur le Parc des Sports de Saint-Michel

On se retrouve le 11 & 12 septembre pour un week-end de festivités mélangeant musique et spectacle vivant pour tous les goûts

– :

@luxie.wav

@almamango_officiel

@hardwired_off

@equipedefoot33

@_techno_circus_

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– ☀️

Scène poétique avec @maisondelapoesiedebordeaux @septembrenuit @marchepoesiebordeaux

Pôle Dance avec le collectif Anar’chiks

Cirque avec @imhotepcirquevillenavedornon

Démonstration & initiation de Capoeira avec @artenegrabordeaux

@no._.far

@polyloguefromsila

@okalimusic

@lebalchaloupe

@romywh1te Carte Blanche

@pinawood.asso seront également là pour vous envoyer du son pendant l’après-midi et la soirée ⚡️

Notre village asso et marché de créateur.ices s’installeront également sur la pelouse du Parc des Sports

Parc des Sports Saint-Michel

Prix libre et gratuit pour les étudiant.es (présentation de justificatif à l’entrée)

Buvette et restauration assurées sur place

L’équipe Assonances prône des valeurs d’inclusivité et de tolérance

⚠️Aucun propos ou acte discriminatoire ne sera toléré au sein de l’événement⚠️

Une équipe VHSS sera présente sur le site pour réagir et/ou vous rediriger avec bienveillance.

On a tellement hâte de vous y voir et de faire la fête ensemble

À très vite,

ASSONANCES.

Parc des Sports Quai de la monnaie, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://linktr.ee/lesassonances »}]

Festival de musique et de spectacle vivant le vendredi 11 et samedi 12 septembre sur le Parc Des Sports Saint-Michel Festival Musique