Last day – Cie Le Café Vainqueur – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-27 19:00 – 19:40

Gratuit : non 5 € à 20 € 5 € à 20 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Tout public

Théâtre et lecture musicale Le Bruit et La Fureur, roman de William Faulkner, est une œuvre majeure de la littérature américaine que Marilyn Leray a décidé d’amener à la scène. Avec Nicolas Lafourest, guitariste et compositeur, Marilyn Leray met en voix et en musique le cheminement mental du personnage Quentin. La musique singulière réussit à créer l’atmosphère de cette journée, le 2 juin 1910, où Quentin déambule dans la ville, laisse courir ses pensées et ses souvenirs. « Loin de l’accompagnement musical, nous avons souhaité travailler avec Nicolas sur une composition à deux où la musique raconte tout autant que les mots et où les mots suggèrent tout autant que la musique : les émotions, la douleur, cette sensation d’inachevé, de pensées incessantes, obsédantes, comme autant de séquences musicales. » Voix : Marilyn LerayGuitare : Nicolas Lafourest Durée : 40 min. environ Représentations mardi 27 janvier 2026 à 15h et à 19hdans le Club Onyx

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr