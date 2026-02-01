Last One Skiing par l’Olympic Mont d’Or Les Hôpitaux-Vieux
Last One Skiing par l’Olympic Mont d’Or Les Hôpitaux-Vieux dimanche 22 février 2026.
Last One Skiing par l’Olympic Mont d’Or
La Seigne Les Hôpitaux-Vieux Doubs
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 10:00:00
fin : 2026-02-22 18:00:00
Date(s) :
2026-02-22
Course d’endurance à élimination
Mass start style libre 5km pour les hommes et 4 km pour les femmes. Départ relancé toutes les 30min, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un !
Premier départ 10h dernière manche 18h00.
Repas à 18h30 sur réservation. .
La Seigne Les Hôpitaux-Vieux 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Last One Skiing par l’Olympic Mont d’Or
L’événement Last One Skiing par l’Olympic Mont d’Or Les Hôpitaux-Vieux a été mis à jour le 2026-02-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS