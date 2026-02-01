Last One Skiing par l’Olympic Mont d’Or Les Hôpitaux-Vieux

Last One Skiing par l’Olympic Mont d’Or

La Seigne Les Hôpitaux-Vieux Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base

Début : 2026-02-22 10:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

2026-02-22

Course d’endurance à élimination

Mass start style libre 5km pour les hommes et 4 km pour les femmes. Départ relancé toutes les 30min, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un !

Premier départ 10h dernière manche 18h00.

Repas à 18h30 sur réservation. .

La Seigne Les Hôpitaux-Vieux 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Last One Skiing par l’Olympic Mont d’Or

