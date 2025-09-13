Last Sunrays Brasserie La Franche La Ferté

Last Sunrays Brasserie La Franche La Ferté samedi 13 septembre 2025.

Last Sunrays

Brasserie La Franche 28 Rue Principale La Ferté Jura

Gratuit

Début : 2025-09-13 18:30:00
Festival organisé autour de Lesswinter et fêter les derniers rayons de soleil.

Concerts live + DJ set
– Lesswinter
-Deep east sound system
-Liquid Bread

Petite restauration familiale   .

Brasserie La Franche 28 Rue Principale La Ferté 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 65 33  contact@lafranche.net

