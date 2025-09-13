Last Sunrays Brasserie La Franche La Ferté
Last Sunrays
Brasserie La Franche 28 Rue Principale La Ferté Jura
Gratuit
Début : 2025-09-13 18:30:00
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Festival organisé autour de Lesswinter et fêter les derniers rayons de soleil.
Concerts live + DJ set
– Lesswinter
-Deep east sound system
-Liquid Bread
Petite restauration familiale .
Brasserie La Franche 28 Rue Principale La Ferté 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 65 33 contact@lafranche.net
