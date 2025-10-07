Last Train + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Last Train + 1ère partie STEREOLUX Nantes samedi 28 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-28 20:00 – 23:00

Gratuit : non

C’est sans doute la création du groupe dès 2007 au collège, qui explique la cohérence des Alsaciens. Avec ce 3e album, entre cavalcades math rock et grunge heavy 90’s, ils se posent comme l’un des leaders du rock en France. Leurs prestations scéniques y sont pour beaucoup, ce train fougueux balaie tout sur son passage !

STEREOLUX Nantes 44200

https://stereolux.org/last-train-1ere-partie-28022026-1900