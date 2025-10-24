LAST TRAIN – LA CARTONNERIE Reims

LAST TRAIN Début : 2026-02-12 à 20:00. Tarif : – euros.

REMCA PRÉSENTE : LAST TRAINLibres. Déterminés. Infatigables. En près de 15 années d’une carrière dense et ascendante, les quatre garçons de Last Train n’ont jamais rien lâché de la ferveur tenace qui crépite en eux. Plus de 600 concerts, des plus grands festivals d’Europe jusqu’aux mythiques salles parisiennes, remplies en un rien de temps par un public toujours plus nombreux et fidèle. Viser haut, viser loin, et toujours viser juste, avec comme moteur cette inflexible ligne de conduite : l’indépendance créative et stratégique envers et contre tout. Chargé de cette intensité primitive, leur nouvel album III vient apposer la signature véritable et définitive de ce qu’est Last Train : un groupe comme on n’en avait peut-être jamais connu, tant il percute et marque par sa générosité et une sensibilité jamais feinte. Après avoir fait la tournée des plus belles scènes d’Europe : Hellfest, Rock En Seine, Lollapalooza, Last Train débarque enfin à La Cartonnerie !

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51