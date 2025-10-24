LAST TRAIN – PALOMA – GRANDE SALLE Nimes

LAST TRAIN Début : 2026-02-07 à 20:30. Tarif : – euros.

PALOMA, REGIE PERSONNALISE SMAC PRÉSENTE : LAST TRAINLibres. Déterminés. Infatigables. En près de 15 années d’une carrière dense et ascendante, les quatre garçons de Last Train n’ont jamais rien lâché de la ferveur tenace qui crépite en eux. Un rapide regard dans le rétroviseur suffit à le comprendre : deux albums, un projet orchestral, un court-métrage, un documentaire, une mini-série, et au cœur de tout… la scène. Plus de 600 concerts, des plus grands festivals d’Europe jusqu’aux mythiques salles parisiennes, remplies en un rien de temps par un public toujours plus nombreux et fidèle. Et si l’énumération donne le vertige, c’est peut-être parce que Last Train n’a jamais tremblé à prendre de la hauteur. Viser haut, viser loin, et toujours viser juste, avec comme moteur cette inflexible ligne de conduite : l’indépendance créative et stratégique envers et contre tout. Chargé de cette intensité primitive, III vient apposer la signature véritable et définitive de ce qu’est Last Train : un groupe comme on n’en avait peut-être jamais connu, tant il percute et marque par sa générosité et une sensibilité jamais feinte. Et c’est armé de cet album sculpté pour le live, son terrain de jeu originel, que Last Train s’en est allé à la conquête des plus belles scènes d’Europe : Hellfest, Graspop, Mad Cool, Lollapalooza, Sziget, Dour, Paléo, Rock En Seine… Un été 2025 comme une confirmation du statut désormais incontournable du groupe et de ses ambitions internationales !

PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l'aerodrome 30000 Nimes