L’Astrologue ou Les Faux présages d’après (pas vraiment) Molière Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

L’Astrologue ou les Faux Présages est une pièce inédite co-écrite par l’intelligence artificielle, Obvious et des spécialistes de Molière de Sorbonne Université, explorant la création artistique entre passé et futur technologique. Pour la Biennale Némo, un extrait de la pièce est jouée en avant-première, suivie d’une conférence.

Performance de théâtre suivie d’une conférence sur le lien entre création artistique et intelligence artificielle, avec le collectif Obvious et les spécialistes de Molière de Sorbonne Université.

dans le cadre du Week-end de clôture Out of Time de Némo – Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France.

Le samedi 10 janvier 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fiche-evenement/l-astrologue-ou-les-faux-presages.html +33153355000 billetterie@104.fr



