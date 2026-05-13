« L’astronomie en lumière », Musée Michel Bourlet, Deuil-la-Barre
« L’astronomie en lumière », Musée Michel Bourlet, Deuil-la-Barre samedi 23 mai 2026.
« L’astronomie en lumière » Samedi 23 mai, 16h00 Musée Michel Bourlet Val-d’Oise
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
À partir de 16h : Visite libre du Musée Michel Bourlet et de l’exposition temporaire « Robert Aglaé CAUCHOIX, UN SAVANT MAIRE ».
18h et 21h : visites commentées
Par l’association Pour l’Histoire et le Patrimoine de Deuil
De 16h à 21h30 : Planétarium
Venez explorer l’univers fascinant de l’astronomie et de l’optique à travers des projections immersives. Une expérience captivante pour petits et grands, où science et émerveillement se rencontrent.
Par INVITEZ LES ÉTOILES
De 16h à 20h :
– Ateliers et Flash conférences interactives
Participez à des ateliers pédagogiques et créatifs, assistez à des mini-conférences sur l’optique et l’astronomie, et observez les éruptions solaires en direct grâce à des télescopes spécialement adaptés.
Par INVITEZ LES ÉTOILES
– Atelier Jeux et apéro
Venez explorer les confins de l’univers ludique avec des jeux captivants qui vous feront voyager à travers l’astronomie, rencontrer des extraterrestres farfelus, et partir à la découverte de nouvelles frontières dans l’exploration spatiale.
Des jeux sélectionnés pour divertir les âmes avides d’aventure et d’apprentissage. Les AstroLudes sont accessibles à tous dès 8 ans.
Jeux accompagnés de goûter et apéro offerts
Par l’association ASTROLUDES
À partir de 22h : observation des étoiles
Musée Michel Bourlet et Parc de La Chevrette
Entrée libre
Info : 01 34 28 66 12/14
Musée Michel Bourlet rue du Château deuil la barre Deuil-la-Barre 95170 Val-d’Oise Île-de-France
Une nuit sous le signe des étoiles. Venez observer, découvrir, explorer et rêver !
À voir aussi à Deuil-la-Barre (Val-d'Oise)
- Visite libre du Musée Michel Bourlet, Musée Michel Bourlet, Deuil-la-Barre 23 mai 2026
- Atelier Jeux et apéro, Musée Michel Bourlet, Deuil-la-Barre 23 mai 2026
- Ateliers et Flash conférences interactives, Musée Michel Bourlet, Deuil-la-Barre 23 mai 2026
- Visites commentées de l’exposition temporaire « Robert Aglaé Cauchoix, inventeur, savant et Maire », Musée Michel Bourlet, Deuil-la-Barre 23 mai 2026
- Observation des étoiles, Musée Michel Bourlet, Deuil-la-Barre 24 mai 2026