« L’astronomie en lumière », Musée Michel Bourlet, Deuil-la-Barre

« L’astronomie en lumière » Samedi 23 mai, 16h00 Musée Michel Bourlet Val-d’Oise

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

À partir de 16h : Visite libre du Musée Michel Bourlet et de l’exposition temporaire « Robert Aglaé CAUCHOIX, UN SAVANT MAIRE ».

18h et 21h : visites commentées

Par l’association Pour l’Histoire et le Patrimoine de Deuil

De 16h à 21h30 : Planétarium

Venez explorer l’univers fascinant de l’astronomie et de l’optique à travers des projections immersives. Une expérience captivante pour petits et grands, où science et émerveillement se rencontrent.

Par INVITEZ LES ÉTOILES

De 16h à 20h :

– Ateliers et Flash conférences interactives

Participez à des ateliers pédagogiques et créatifs, assistez à des mini-conférences sur l’optique et l’astronomie, et observez les éruptions solaires en direct grâce à des télescopes spécialement adaptés.

Par INVITEZ LES ÉTOILES

– Atelier Jeux et apéro

Venez explorer les confins de l’univers ludique avec des jeux captivants qui vous feront voyager à travers l’astronomie, rencontrer des extraterrestres farfelus, et partir à la découverte de nouvelles frontières dans l’exploration spatiale.

Des jeux sélectionnés pour divertir les âmes avides d’aventure et d’apprentissage. Les AstroLudes sont accessibles à tous dès 8 ans.

Jeux accompagnés de goûter et apéro offerts

Par l’association ASTROLUDES

À partir de 22h : observation des étoiles

Musée Michel Bourlet et Parc de La Chevrette

Entrée libre

Info : 01 34 28 66 12/14

Musée Michel Bourlet rue du Château deuil la barre Deuil-la-Barre 95170 Val-d’Oise Île-de-France

Une nuit sous le signe des étoiles. Venez observer, découvrir, explorer et rêver !