L’astronomie pour tous ! Beaumont-lès-Valence

L’astronomie pour tous !

Salle des fêtes Beaumont-lès-Valence Drôme

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Pour leur 40ème anniversaire, l’association Les Pléîades vous propose spectacle, ateliers, exposition, observation du ciel, coin lecture pour petits et grands.

A ne pas manquer !

Salle des fêtes Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 50 51 25 contact@astro-lespleiades26.fr

English :

For their 40th anniversary, the Les Pléîades association is offering a show, workshops, exhibition, sky observation and a reading corner for young and old alike.

Not to be missed!

