L’astronomie pour tous ! Beaumont-lès-Valence

Salle des fêtes Beaumont-lès-Valence Drôme
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00
2026-04-17
Pour leur 40ème anniversaire, l’association Les Pléîades vous propose spectacle, ateliers, exposition, observation du ciel, coin lecture pour petits et grands.
A ne pas manquer !
Salle des fêtes Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 50 51 25 contact@astro-lespleiades26.fr
English :
For their 40th anniversary, the Les Pléîades association is offering a show, workshops, exhibition, sky observation and a reading corner for young and old alike.
Not to be missed!
